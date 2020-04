«Lisboa» de «La casa de papel» envió especial mensaje a los ariqueños

Itziar Ituño es quien da vida a ‘Lisboa’ en «La casa de papel», y ahora ha sorprendió a sus fans nacionales. Esto tras enviar a los ariqueños un especial mensaje.

Y es que en medio de la pandemia por coronavirus que estamos viviendo, la actriz española hizo un llamado a tomar conciencia.

«Quería decirles que sigáis vuestro instinto, vuestra lógica, sentido común y os quedeis en casa, protejan a vuestra gente y os protegéis», partió diciendo Itziar en un video dirigido a los ciudadanos de Arica.

«En el contexto de la pandemia parece que la ola no vaya a llegar vuestra orilla pero llega, lo digo por experiencia propia, no es nada bonito ni agradable, no es una gripe leve, puede ser muy peligrosa incluso mortal», agregó la actriz de «La casa de papel», quien recordemos dio positivo al Covid-19.

«A mí me ha tocado perder gente cercana, le estamos pasando muy mal. Así que Arica a seguir las recomendaciones sanitarias y quédate en casa», concluyó Itziar.

Revisa acá el saludo de la actriz: