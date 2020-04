¡Maravilloso!: Teletón 2020 cerró con $34.703.593.204

Este 2020 se vivió una Teletón distinta debido a ala pandemia del coronavirus.Y si bien este ño no habñia meta esta logró superar récords: la recaudación al cierre de las transmisiones fue de $34.703.593.204. El monto fue casi $2 mil millones superior al alcanzado en la jornada de clausura de 2018. Hay que resaltar que la cifra final de ese año fue $37.954.551.075.

El último bloque de este evento solidario de este sábado al igual como se hizo en casis todo el programa fue por videollamada y mantuvo a Don Francis desde su casa dirigiendo la transmisión. En dicha jornada estuvieron presentes José Luis “El Puma” Rodríguez, J Balvin, Becky G, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Paulina Rubio, Sebastián Yatra, Luciano Pereyra, Franco de Vita, David Bisbal y Juanes.

En tanto, dos históricos de la Teletón representaron el escenario local: Myriam Hernández con su emblemático “La fuerza del amor” y Andrés de León con un medley de éxitos románticos.

La Sonora de Tommy Rey dijo presente de una forma distinta, ya que la agrupación participó en un programa especial de la institución para enseñar música a los integrantes del coro. El video conjunto de “La Gloria de Chile” sacó lágrimas a Don Francisco y mostró una faceta distinta del mítico grupo de cumbia chilena.

Los testimonios, base fundamental de la cruzada solidaria, causaron emoción e incluso debate en las redes sociales. La noche partió con la historia de Sebastián Zúñiga y el grupo de montañistas que lo ayudó a alcanzar la cima del cerro El Plomo. También causó reacciones el difícil recorrido de Axel Velásquez para trasladarse de Isla Chidhuapi hasta el centro Teletón.

También se recordó a Sebastián Demangel, el hombre que unió a la mesa telefónica en 2004, hizo llorar a Don Francisco y ahora hilo conductor de una reunión histórica: Iván Zamorano y Marcelo Salas se unieron de manera virtual, como la otrora dupla “Za-Sa”, para motivar a los espectadores.

Las historias de los niños Alfonso Cid y Uma Otero se sumaron a la cadena testimonial. El papá del primero contó cómo su hijo se acercó al mar gracias al surf inclusivo, mientras que la segunda, oriunda de Malargüe, Argentina, narró junto a su padre el traslado de un país a otro para cumplir el sueño de la rehabilitación, dejando a parte de su familia atrás.

Por primera vez en su historia, la Teletón tuvo un niño embajador virtual. Bastián Pinto entregó su testimonio desde Codegua, con el carisma y la simpatía que caracterizan a los rostros visibles de la campaña. La última historia generó tanta controversia como apoyo masivo: la historia de Raúl Sandoval para superar la adversidad y enfrentar el rechazo del sistema universitario. Recién en enero de 2020, tras 22 años de lucha, se tituló en la Universidad Católica.

Fortaleza interior, perseverancia, solidaridad, inclusión, lucha sin descanso por superar la adversidad son la esencia de Raúl Sandoval. Revisa su inspiradora historia acá 👉https://t.co/MoyekzWLkt 😊#TeletónChile#Teletón2020#TeletónTeAcompaña pic.twitter.com/rwO9Uy0KgH — Teletón Chile (@Teleton) April 5, 2020

Además este evento solidario recordó un hito que se vivió en 2003, cuando por poco fracasa la meta. En ese momento apareció una joven Daniela García, quien el año anterior había sufrido la amputación de sus extremidades por un accidente en tren.

En la actualidad es médica, está casada, tiene tres hijos y trabaja en el Instituto Teletón. Esquiva a la hora de las entrevistas, por una petición especial apareció en la transmisión para contar su testimonio y el trabajo que realiza actualmente.

Hace 10 años que Daniela García trabaja en el Instituto Teletón Santiago. Desde el año 2003 que no daba una entrevista, ni aparecía en medios de comunicación. Hoy toda una profesional, se conecta con nosotros en #Teletón2020 Recuerda su historia acá 👉 https://t.co/wtsobB88nf pic.twitter.com/vT218NeBZT — Teletón Chile (@Teleton) April 5, 2020

También hubo espacio para el humor. El baile de Mario Kreutzberger mientras se escuchaba “Mayores” de Becky G, el regreso de la “risoterapia” de Pancho Saavedra, José Miguel Viñuela y Denise Rosenthal y los diálogos entre los animadores alegraron una jornada que parecía difícil.

Uno de los puntos más altos y que generó controversia en las redes fue la donación conjunta entre la CPC, la Sofofa y la Cámara Chilena de la Construcción. Entre las tres entidades empresariales recaudaron $5 mil millones, el monto más alto que se ha entregado a la Teletón desde los $4.400 millones de la familia Luksic en 2017. En este último caso, el grupo donó $2 mil millones este año.

Los últimos minutos estuvieron marcados por la emoción de Don Francisco y el equipo de rostros de la Teletón al recibir la última cifra, a pesar de los augurios de las dificultades que tendrían en recaudar tal monto.

“Esta noche no teníamos meta, no teníamos ninguna expectativa y queremos agradecerles a quienes no pudieron ni estuvieron con nosotros, a quienes hicieron los actos simbólicos de donación, a aquellas personas que hicieron esfuerzos, aquellos empresarios que nos ayudaron, aquellas empresas y aquellos gremios que nunca habían estado en la Teletón”, fue parte del último discurso de Don Francis.

El líder de la cruzada añadió que “nuestra meta era en realidad $32 mil millones, si hubiéramos tenido meta hubiéramos saltado, hubiéramos tirado fuegos artificiales, porque sí superamos la meta y le garantizamos un año y un poco más de vida a toda la gente que trabaja en la Teletón y a todos nuestros pacientes”.