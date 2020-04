“Es tan minucioso que no me dejó tener el guión”, dijo el actor de 87 respecto al director británico y “Tenet”, su última cinta que se estrena este año.

A finales del año pasado Christopher Nolan sorprendió con el trailer de “Tenet”, su última película que ha llamado la atención por su increíble presupuesto: 200 millones de dólares.

Además, la nueva cinta del director británico ha generado expectación porque algunas voces señalan que podría tratarse de una secuela secreta de “Inception”, la aplaudida película de 2010 y protagonizada por Leonardo DiCaprio.

Nolan es conocido por sus historias intrincadas que en ocasiones no son entendidas a cabalidad, incluso por los propios miembros del elenco. Así lo reconoció Michael Caine, quien participará de la película a pesar de que no comprendió de qué se trata.

“Nolan es tan minucioso que no me dejó tener el guión. Todo lo que tuve fue un día de trabajo y me dio mis páginas. Hice mi parte y filmé solo con John David. No he escuchado nada después de eso”, dijo el actor en conversación con The Hindu.

Algo similar a lo que dijo DiCaprio en enero pasado respecto al final de “Inception”. “¿Que pasó? No tengo idea”, reconoció el actor de 45 años.

“Simplemente estás enfocado en tu personaje. Sí me involucro con la historia, pero cuando se trataba de Christopher Nolan y su mente, y cómo Inception era construida, todos intentaban armar ese rompecabezas constantemente”, agregó en esa oportunidad.

“Tenet” contará en su elenco con Robert Pattinson, John David Washington y Elizabeth Debicki, entre otros y su estreno se espera para este 2020, a pesar de la contingencia del coronavirus.