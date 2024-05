«Eres un clasista»: Esta fue la potente respuesta de Naya Fácil a Roberto Cox por criticar su reacción ante violenta encerrona

Durante la jornada de ayer, en «Contigo en la Mañana» se abordó el violento asalto del que fue víctima Naya Fácil en San Miguel. En esta instancia, Roberto Cox llamó mucho la atención tras criticar a la influencer por exponer la lamentable noticia.

«¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito», indicó el periodista en dicha oportunidad.

Ante esto, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez defendieron a la popular influencer.

«Me pongo en la mente de ella y la quiero defender. Ella debe pensar que es mucho más constructivo para ella dar a conocer el asalto y que Sergio está perdido que hacer el llamado a la policía» indicó JC.

Ante esto, Roberto Cox indicó: «Claro, es su forma de pedir ayuda, pero llama mucho la atención. Me sorprende esa necesidad constante de estar exponiendo… y entiendo que es la pega de ella, pero me sorprende que sea una situación tan límite».

Sin embargo, no logró convencer a sus compañeros del programa matutino de CHV.

Naya Fácil se defiende tras ser criticada por Roberto Cox

Las críticas del animador en «Contigo en la Mañana» dieron mucho que hablar. Ante esto, Naya Fácil le respondió mediante su cuenta de Instagram.

«Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil no puedo hacerlo. Pero a los otros que se han grabado no los criticas, ¿o eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor?», expresó.

Además, la influencer explicó las razones que tuvo de transmitir después de segundos de la encerrona que sufrió. «Siempre voy a pedir ayuda a las redes sociales, el celular mueve masas, esas masas son mis facilines. Acá puedo comunicar cuando me siento triste y feliz, o necesito ayuda y alguien puede socorrerme», señaló.

«Las redes sociales son entretención para muchos, pero en mi caso las redes sociales pueden servir de mucho ante cualquier situación, y la gente que me sigue hace años lo sabe. Cuando tienes miles de personas mirándote a veces pueden servir mucho más que un llamado», finalizó Naya Fácil.