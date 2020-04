Paris Jackson interpretará a Jesucristo en su nueva película

Paris Jackson sigue firme en su idea de cimentar una carrera como actriz. La hija de Michael Jackson, que ha participado en desfiles de moda, ha posado para campañas publicitarias y ha ejercido como presentadora en diversos eventos, ya tiene experiencia ante las cámaras pero su nuevo papel va a dar mucho de qué hablar.

Es que Paris interpretará a Jesucristo. La idea suena algo alocada pero en el contexto en que se desarrollará el film y el universo que dibujará, esta propuesta cobra todo sentido.

Se trata de una película de tipo independiente que llevará por título «Habit» y en la que también participará Bella Thorne, quien fue popular hace unos meses por su incursión en el cine para adultos como directora.

En el caso de Bella Thorne, su papel será el de una joven que se gana la vida traficando con drogas y que además tiene un fetiche que la lleva al punto de la obsesión: Jesucristo. Por eso decide hacerse pasar por monja.

Por su parte, Paris, quien también había empezado su andadura en el mundo de la música pero que por el momento no ha publicado disco, dará vida a un Jesucristo reinventado y moderno que lucirá un piercing en la nariz, recoge Muy Fan.

