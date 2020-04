Paty Maldonado estrena nuevo look durante su cuarentena

Paty Maldonado al igual que muchos aprovechó la cuarentena para cambiar de look y quiso mostrar el resultado a través de sus redes sociales.

‘Ya me cansé del mismo color de pelo! Así estaré por un tiempo, total la cabeza es mía y yo hago lo que quiero con ella. Verdad??’, escribió la creadora de ‘Las indomables’

La opinóloga estrenó un rubio platinado que le queda espectacular, según le comentaron sus seguidores de Instagram.

Por otra parte, en conversación con La Cuarta, Maldonado comentó que el cambio tiene que ver con reavivar la pasión en su matrimonio.

‘Me cambié el pelo para que Jorge (esposo) no se aburra de verme todos los días en la casa y piense que soy su amante’, declaró la ex figura de Mega en su particular estilo.