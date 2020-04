Periodista de CHV dio positivo por segunda vez en examen de coronavirus

“La tos no me deja respirar”dice la reportera

La periodista de CHV, Carolina Vera, contó en redes sociales que volvió a dar positivo en el examen de coronavirus.

A través de Twitter ella entregó detalles de su salud, asegurando que “son días difíciles. Yo soy una persona sana, sin enfermedades base, y llevo cinco días en los que me cuesta mucho pararme de la cama”.

En esa línea, explicó sus síntomas, revelando que “tengo dolores de cabeza fuerte, me duele el cuerpo, perdí el olfato y gusto. Tengo manchas en la piel. La tos no me deja respirar“.

“He estado tirada en la cama por horas sin poderme del dolor. No por ser jóvenes esto va a ser un resfrío común“, añadió, para luego decir que “seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo por segunda vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando“.

“¿Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones”, sentenció.

En su hilo de Twitter, Carolina contó que llamó al número dispuesto por el Minsal, recibiendo una inesperada respuesta. “Y respecto al carné de alta, hoy llamé al fono #saludresponde del @ministeriosalud y me dijeron que había sido anunciado pero que no está operativo. Pregunté por el test de anticuerpos (Inmunoglobulina-G) tampoco tenían idea. ‘Chilean way’“, reveló.

Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo x 2da vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020

Y respecto al carné de alta, hoy llamé al fono #saludresponde del @ministeriosalud y me dijeron que había sido anunciado pero que no está operativo. Pregunté por el test de anticuerpos (Inmunoglobulina-G) tampoco tenían idea. “Chilean way”🤦🏻‍♀️ #Covid19Chile — Carolina Vera Ramos (@CarolaVeraR) April 27, 2020