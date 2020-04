La crisis sanitaria por coronavirus ha derivado en toques de queda en varios países. En cada lugar se adoptan distintas medidas para hacer cumplir esta ordenanza, pero el departamento de policía de Louisiana, en Estados Unidos, lo llevó demasiado lejos, y tuvo que pedir disculpas.

En este estado del país norteamericano, la prohibición de salir de casa se extiende entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Para hacer cumplir esta medida, los autos de la policía hacen sonar la sirena para avisar que el toque de queda comenzó. Sin embargo, el problema está en la elección de la sirena de la policía de la ciudad de Crowley.

Crowley cops really went around town playing the purge siren to announce the curfew 😩😩😩😩 pic.twitter.com/dSY88mkPRq

— Pat Hundley (@patrickhundley_) April 3, 2020