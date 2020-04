Sale a la luz video de la violenta pelea entre Kourtney y Kim Kardashian

Todo se originó cuando Kourtney le comunicó a sus hermanas que no quiere seguir participando en el reality show de la familia.

La nueva temporada del reality «Keeping Up With The Kardashians» comenzó con todo. Y se debe a una violenta pelea entre Kourtney y Kim Kardashian, la que pudo ser vista en el episodio emitido en Estados Unidos la noche del jueves.

El video muestra a las hermanas Kardashian en el salón momentos antes de que se inicie una acalorada pelea. Todo se origina cuando Kourtney le comunica a sus hermanas que ya no quiere seguir participando en el programa para proteger la intimidad de sus hijos.

Su decisión altera a Kim a un punto nunca antes visto. La mayor de las hermanas, en pleno ataque de ira, se abalanza sobre Kourtney y le da una cachetada delante de todo el mundo.

Khloé y Kendall están delante y no pueden creer lo que sucede. Mientras Kourtney se defiende con los brazos, Kim se abalanza sin dejar de darle manotazos.

El maquillaje de Kim en la pared por el cachetazo que le mete Kourtney wldndujfhd es de aries la loca con razón pic.twitter.com/T8Fdm2QiDT — 🔪 (@lanaitgirl) April 3, 2020

«¡Deja de clavarme las uñas!», le grita Kourtney intentando zafarse de ella mientras Kim, como poseída, la empuja por el pasillo a base de golpes. Kendall mira la escena atónita mientras Khloé se interpone entre las hermanas para que se separen.

La pelea acaba con Kim yéndose al baño para comprobar ante el espejo que está todo en su sitio y con Kourtney escondida en un cuarto y lanzándose gritos con Khloé.

La situación obligó a que la producción del programa de televisión se paralizase durante unos días para que los ánimos se calmasen y pudiesen seguir con la planificación establecida.