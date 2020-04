Taylor Swift tiene una relación muy profunda con la ciudad de Nashville. Cuando tenía 13 años, la cantante se mudó hasta allá con su familia para que ella pudiese perseguir su sueño de ser cantante, ya que el circuito musical en la zona es sumamente importante, sobre todo para compositores y cantautores de country.

Ahora Taylor ha querido devolver el favor que le hizo la ciudad hace años. Desde su posición de estrella del pop, ha querido ayudar a una tienda de discos local que a causa del coronavirus ha tenido que cerrar.

El equipo de la cantante se ha puesto en contacto con el responsable de la tienda Grimey’s, para ofrecerse a pagar los sueldos y el seguro médico de todo el personal durante los meses de abril, mayo y junio.

Taylor Swift has reportedly helping the Nashville record store "Grimey's" amid the coronavirus pandemic by supplying it with money for each employee and three months' worth of health care. pic.twitter.com/y9AEZP2TRn

— Taylor Swift Facts (@blessedswifty) April 1, 2020