Toy Boy es una serie que ha tenido bastante éxito en Netflix y la vida de uno de sus protagonistas Jesús Mosquera ha cambiado mucho. Así es ya que el exfutbolista ahora triunfa en los 190 países donde está disponible la serie.

De esto el guapetón conversó con el diario El Mundo, donde también entregó algunos detalles de su vida amorosa.

Con respecto a ese último tema, y consultado por el medio, el intérprete de Hugo Beltrán respondió que por ahora no se encuentra en pareja. “Pues… Ahora mismo estoy en mi casa. Estoy solo… Sin acompañante”, dijo.

¿Cómo llegó a Toy Boy?

Consultado sobre esto, Jesús Mosquera respondió que realizó un casting en un gimnasio de Málaga, donde lo llevó uno de sus amigos.

A pesar de haberse quedado con el papel principal, Jesús no sabía nada de actuación cuando llegó a la serie, por lo que debió entrenar durante ocho meses en Madrid para asumir su rol, que ahora derrite corazones en Netflix.

“Alguna vez, se me había pasado por la cabeza ser actor. Porque ves cantantes, artistas y dices ‘joder, me gustaría intentarlo’, pero yo lo veía muy lejos. No pensaba que podría enfrentarme a una cámara”, dijo al medio antes señalado.

Sobre la popularidad repentina que le trajo la serie, Jesús responde: «Ha sido un cambio muy grande y de un día para otro. La serie se emitió primero en abierto y la vio solo cierto público, pero ahora, con Netflix, te llegan a ver en 190 países. Es una puerta que se abre. En España ya me reconocen, quieren saber sobre la serie, me piden fotos.»

«Reservado y tímido»

A pesar de que Hugo Beltrán parece no tener tapujos a la hora de hablar para descubrir la verdad, o que protagoniza osados bailes en el «inferno» junto a sus compañeros, en la realidad el protagonista de Toy Boy describe su personalidad como «reservado y tímido».

En sus redes sociales esto se deja notar, ya que Jesús Mosquera publica pocas fotos de su familia o su vida privada, y se ha dedicado en el último tiempo a compartir parte de su trabajo en la serie que lo llevó a la fama.

“Me gusta ser positivo. Intento ser amable con todo el mundo, ser empático. También me gusta ayudar a las personas y poner mi granito de arena para que todos vayamos remando en el mismo sentido”, confiesa.