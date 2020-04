Una triste noticia recibió el mundo del fútbol al conocerse el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, la madre de Pep Guardiola, quien se suma a la larga lista de víctimas del coronavirus.

Tras conocerse la lamentable noticia, que fue dada a conocer por el Manchester City, no se hicieron esperar las muestras de apoyo y condolencias de los clubes en que dirigió Guardiola.

El club “está devastado al anunciar el fallecimiento en Manresa de Dolors Sala Carrió tras contraer coronavirus”, fue parte del mensaje que el club inglés publicó en sus redes sociales.

Pero las muestras de apoyo a Guardiola vinieron de todos los rincones del planeta, incluso de su antiguo club, el FC Barcelona, donde tuvo hasta ahora su mejor periodo como entrenador.

“Desde el FC Barcelona lamentamos la pérdida de Dolors Sala, en estos momentos tan difíciles, y nos sumamos a las muestra de pésame, especialmente para Pep Guardiola, familiares y amigos. Descanse en paz”, fue el mensaje que publicaron haciendo referencia l tuit del City.

El Bayern Munich, club alemán que Guardiola dirigió entre 2013 y 2016, también se sumó a las condolencias por el fallecimiento de Dolors.

