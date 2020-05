Debutó en Instagram por una buena causa y de paso sus seguidores contarán con un medio de comunicación para estar más cerca de él.

Chris Evans creó este viernes una cuenta en la red social e inmediatamente se unió al #AllInChallenge, una iniciativa que busca recaudar fondos para ayudar a los más afectados por el coronavirus.

El «responsable» de la llegada del guapetón a Instagram fue el mismísimo Chris Pratt, quien también participa en la causa. El primer post del Capitán América de la franquicia de Avengers es un video en el que hace una particular invitación.

Quienes donen desde US$10 hasta US$100 en el sitio web del desafío podrán ingresar a una rifa para tener la oportunidad de conocer de manera virtual al actor. También tendrán la chance de jugar juegos de mesa junto al resto del elenco principal de los Vengadores: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner.

“Nos puedes preguntar lo que sea, vamos a hablar de todo y luego, tal vez, algunos juegos. Yo recomendaría Scattergories, me he hecho muy bueno en eso, he estado haciendo mucho de eso últimamente, eso lo podríamos resolver. Y yo retaré a Sebastian Stan, Anthony Mackie y al gran Billy Porter“, fue el llamado de Evans en el video.

En la descripción del desafío se indica que “cierra la llamada con una sesión de preguntas y respuestas con los compañeros de reparto. ¡Esta es tu oportunidad de hacer tus preguntas más profundas sobre la vida, el éxito, sus carreras de actuación y otros temas más allá del universo!”.