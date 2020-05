En varias partes del mundo el comercio comenzó a reabrir sus puertas a los clientes, a pesar que todavía existe un alto riesgo de contagio de Covid-19, pues en muchos de estos lugares ni siquiera se ha alcanzado el peak de la enfermedad.

En Estados Unidos no ha sido la excepción. Varios estados del país norteamericano han levantado la prohibición que hizo permanecer cerrado al comercio durante semanas a causa de la pandemia.

Uno de los estados que levantó la prohibición es Texas. Es así que en la ciudad de Austin, el restaurante «Frog & The Bull» reabrió este viernes recién pasado las puertas a sus comensales.

De acuerdo a CNN, eso ya era un regalo para su propietario, David Fernández, quien durante semanas había esperado paciente para reabrir una vez levantada la prohibición. Sin embargo, no esperaba que otro regalo, en este caso el de un cliente, hiciera ese día aún más especial para el dueño del recinto y sus empleados.

Tras disfrutar junto a su familia, pidió pagar la cuenta, pero por partida doble. La factura era por 337 dólares, pero el cliente le pidió al mesero que los atendía que le cobrara dos veces. Tras consultarlo con su jefe, que tampoco daba crédito, este volvió a la mesa con la nueva cuenta, ya actualizada.

The lights were on and tables set at Frog & The Bull on Friday, as the restaurant in Austin, Texas, welcomed back customers to its dining area It was already an unforgettable day …​ https://t.co/7JbUVRRZUc

