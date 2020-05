El personal de confianza de la alcaldesa grababa los ensayos de los bailes para mostrarle quién participaba y quién no señaló otro trabajador

La jornada de ayer se publicó un reportaje en el que aparecen testimonios en contra de la Muni de Maipú, liderada por Cathy Barriga.

Ellos coincidían en que la jefa comunal ejercía presiones para que sus funcionarios participaran con ella en los bailes que constantemente sube a redes sociales.

Una de las personas que dio su testimonio dijo a El Desconcierto que «Si tú no bailas con ella, se lo toma como una afrenta personal. Lo mismo pasa para los eventos, a mí me daba una vergüenza gigante, pero tenías que bailar o te costaba la pega. O es hacer el ridículo junto a ella o no te queda de otra».

Esto mismo fue confirmado por Bladymir Muñoz, exfuncionario de la Oficina de Diversidad de Maipú. En entrevista con «Hola Chile» de La Red, señaló que «habían muchos funcionarios, y en ellos me incluyo, que si no participábamos (en los bailes) nos congelaban las comunicaciones y yo tenía que liderar solo esta oficina durante mucho tiempo».

Detalló que no era una amenaza directa, pero que el personal de confianza de la alcaldesa grababa los ensayos de los bailes para mostrarle quién participaba y quién no. «Hoy día existe una relación de miedo dentro del municipio y los recursos se están enfocando solamente en invertir sobre la imagen en la alcaldesa».

«Hola Chile» contactó con el municipio de Maipú para comentar este tema pero la alcaldesa no contestó.