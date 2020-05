El trío estadounidense Jonas Brothers está de estreno ya que ha lanzado su nuevo tema y video «X» junto a Karol G

La canción junto a Five More Minutes, forma parte de un pack especial titulado XV (lanzado en plataformas digitales) y que integra las canciones inéditas que aparecen en Happiness Continues, documental que muestra la nueva etapa que están viviendo los hermanos Jonas tras un receso de seis años, con las presentaciones que han realizado en el último tiempo.

Nick, Joe y Kevin, junto a la colombiana ya presentaron por primera vez esta canción juntos, en el especial de Lebron James, Graduate Together: America Honors The Class Of 2020, que se celebró el pasado sábado 16 de mayo. Además, volverán a reunirse para interpretarla en directo en la final de The Voice, que se transmitirá por NBC este martes 19.

Se trata de un nuevo capítulo de la exitosa segunda vida de los Jonas Brothers, en la que han conseguido sumar nuevos éxitos y récords a su trayectoria, como Sucker, single que alcanzó triple platino al debutar en el número uno de la lista Billboard’s Hot 100.

Mira el video acá: