El hermano de Chris Cornell utilizó su página oficial de Facebook para recordar al fallecido músico, quien se suicidó el 2017 en la habitación de un hotel. «Él siempre hizo lo mejor para mantener mi barco en rumbo», escribió Peter Cornell sobre el cantante de Soundgarden.

Este fin de semana se cumplieron tres años desde el fallecimiento del también vocalista de Audioslave, y su hermano lo recordó con un emotivo mensaje.

«Ya son 3 años. A veces se siente como si fue hace 50 años y a veces se siente como si fue ayer. Esta semana soñé 3 noches con Chris, me desperté llorando después de 2 de ellos», escribió el también músico.

«En el primer año tras el suicidio de Chris me dije el cliché ‘el tiempo lo cura todo’. Pero descubrí que es mentira, que no lo cura y que no tiene por qué hacerlo», expresó, agregando que «sin tristeza no podríamos conocer la felicidad. Sin dolor no conocemos la salud y la dicha. Sin la muerte, no apreciamos la vida».

«Descubrí que no es un proceso para superar la devastación, sino un proceso de afrontamiento con esto como parte de mi vida. Nuestras vidas«, manifestó el artista, quien confesó que «lo extraño a diario. Las lágrimas vienen a mí con frecuencia. 3 años o 5 años o 25 años… Seré el guardián de los recuerdos, nuestros recuerdos. El suyo y el mío».

Peter finalizó dedicándole unas lindas palabras a Chris. «Hermano, te amo. Te extraño igual que cuando volábamos a casa desde Detroit en mayo. Acuéstate en paz».