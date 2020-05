Por no cachar de tecnología el hombre mexicano se convirtió en viral

Un mexicano se ha convertido en viral tras protagonizar un insólito momento. Resulta que su esposa escuchó una conversación telefónica que él tenía con la patas negras.

Esto fue grabado por la misma chiquilla engañada, así que fue publicado en TikTok, donde se volvió viral.

En el registro se ve al cara de palo fuera del vehículo intentando escuchar un audio por su celular. Lo que no sabe es que su esposa está en el auto con el celular conectado al bluetooth, por lo que el audio se escucha fuerte por los parlantes.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?”, dice la mujer “¿Si nos vamos a ver hoy o no?”, agrega.

Cuando logra darse cuenta de lo que estaba pasando, se ve cómo el sujeto de inmediato va hacia el auto con cara de susto. «Ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado» dice la música de fondo, que proviene del soundtrack de Breaking Bad.

Mira el video a continuación.