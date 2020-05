‘Queridos hombres ¿Qué les impide verse así?’: La pregunta de una usuaria que desató una ola de memes

Hay ocasiones en que una publicación en las redes sociales desata toda una ola de memes. Es lo que ocurrió con un tuit de una usuaria de Estados Unidos que cuestionó que los hombres no puedan verse más musculosos.

La mujer hizo una inocente, aunque un tanto cosificadora, publicación en Twitter, en la que adjuntó la imagen de un musculoso abdomen masculino y preguntaba: «Queridos hombres ¿Qué les impide verse así?».

Dear men, what is preventing you from looking like this? 😍 pic.twitter.com/nO4Xp5mSw2 — Katiey 😘 (@katiey_KE) May 25, 2020

El tuit se viralizó rápidamente en las redes sociales, pero por razones que su autora no esperaba. Y es que inmediatamente comenzaron a salir parodias, en donde distintos usuarios hacían su propia versión de «Hombres ¿Qué les impide verse así?», pero adjuntando imágenes que van desde Shrek hasta ese busto horrendo de Cristiano Ronaldo.

Dear men, what is preventing you from looking like this? pic.twitter.com/gnFHmGR4n9 — Timothy 🦩 (@Tim_Owens13) May 27, 2020

Dear men, what is preventing you from looking like this? pic.twitter.com/6myB52d29C — Babu Prit (Preeti Chhibber) (@runwithskizzers) May 26, 2020

Dear men, what is preventing you from looking like this? 😍 pic.twitter.com/QzWQHEQUkc — Murder Hornet Simp (@asingh1011) May 27, 2020