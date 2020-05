Fundación Anita lanzó a través de redes sociales una impactante campaña para visibilizar la violencia contra las mujeres, un problema que se vive durante todo el año, pero que ha aumentado durante la pandemia.

En el registro se muestra cómo una mujer es agredida por su pareja mientras está en una videoconferencia. Estas situaciones se acentúan en tiempo de cuarentena, ya que muchas personas se han visto obligadas a permanecer encerradas en el hogar con sus agresores.

De acuerdo a la ONG, que ofrece terapia gratuita a mujeres que han sufrido violencia de género, con esta campaña llaman a no tolerar más este tipo de abusos.

Asimismo, detallan que durante el período de cuarentena, las denuncias de violencia doméstica han aumentado un 70%, y durante 2020 hubo 16 feminicidios en Chile.

“La violencia contra la mujer no es una materia privada, no es algo que deba dejarse en la privacidad del hogar, es algo que corresponde a todos nosotros como sociedad para tratar, hablar y sobre todo, no tolerar a nadie”, indican.

“También queremos recalcar que la erradicación de la violencia contra la mujer va mucho más allá de no tolerar la violencia física íntima pareja, también requiere trabajo común y social que empieza desde el respeto a todos y cada uno de nosotros”, añaden.

Por lo mismo, en la campaña se indica que si alguien quiere denunciar que está sufriendo violencia, puede decirles por videollamada “¿Se conectó Anita?”.

Mira el video de Fundación Anita a continuación: