El 5 de abril de 1994 fallecía Kurt Cobain, líder y vocalista de la banda Nirvana, pionera del grunge y que en esos momentos ya había conseguido ser una agrupación reconocida.

Cinco meses antes, la banda grabó el “MTV Unplugged”, uno de sus discos más icónicos y que salió a la venta en noviembre de ese año, es decir, siete meses después del suicidio de Cobain, convirtiéndose en un éxito de ventas.

Una de las imágenes más recordadas de esa presentación en los estudios de Sony Music en Nueva York, es la de Cobain tocando con su guitarra acústica Martin temas como “About A Girl”, “Come As You Are” y la versión del clásico de David Bowie “The Man Who Sold The World”.

Este lunes, la casa de subastas Julien’s Auctions, anunció que subastará el mítico instrumento del músico y espera recaudar una cifra cercana al millón de dólares.

La guitarra es una Martin D-18E electroacústica de 1959 y solo se hicieron 300 unidades. Cobain la compró en una tienda de segunda mano poco antes de la grabación del disco y fue modificada para que pudiera ser tocada como zurdo.

La guitarra se subastará durante uno de sus eventos Music Icons que tendrá lugar el 19 y 20 de junio de 2020 en directo en Beverly Hills. Además, si es que la pandemia del coronavirus lo permite, será expuesta al público en el Hard Rock Cafe de Piccadilly Circus en Londres del 15 al 31 de mayo.