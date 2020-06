El duro entrenamiento que sigue Robert Pattinson para ser Batman

Hace unas semanas se había anunciado que Hollywood retomaría sus actividades, a pesar que en Estados Unidos las cifras de contagios de coronavirus siguen siendo altas. Bueno, pese al escenario negativo por la crisis sanitaria, varios estudios han vuelto a rodar, y entre esas películas está «The Batman».

Siendo así, el protagonista y encargado de dar vida al Hombre Murciélago, el actor Robert Pattinson, ha regresado a sus labores. Como se sabe, las expectativas son muy altas, sobre todo por el trabajo desarrollado por sus predecesores, como Michael Keaton, Christian Bale o Ben Affleck.

Pero Pattinson tiene muy claro que quiere darle su personalidad a Batman y que algo que busca es alejarse de los físicos espectaculares de personajes de cómics que hemos visto últimamente, como por ejemplo Chris Hemsworth.

Ahora bien, eso no significa que el actor no esté trabajando para conseguir un cuerpo digno del Caballero Oscuro y la muestra la tenemos en la rutina de entrenamiento que acaba de revelar en la revista Healty For Men.

Pattinson se dedica a correr entre 5 y 10 kilómetros al día unas 3 o 4 veces por semana. También realiza sesiones de boxeo con sacos de arena, abdominales en el suelo, laterales con mancuernas y abdominales en bicicleta.

Y es que interpretar al Hombre Murciélago en el cine no es tan solo aprenderse el guión y las acciones de las secuencias, sino que hay que cumplir con unos estándares mínimos para demostrar que el personaje sigue en forma después de tantos años.