Pasajero es expulsado de un avión por no querer usar mascarilla

A pesar de que la pandemia por el coronavirus ha infectado a más de 8.4 millones de personas en todo el mundo y la cifra de fallecidos supera los 450.000, todavía hay quienes no le toman la gravedad al asunto.

Es el caso de un pasajero que fue expulsado de un avión por negarse a llevar mascarilla. El hecho ocurrió el miércoles en un vuelo de American Airlines que iba de Nueva York a Dallas, donde el sujeto fue bajado del avión al negarse a seguir las medidas de resguardo.

Brandon Straka se negó a usar mascarillas, lo que va en contra de la política de la compañía por lo que fue expulsado de la aeronave. Este tipo de resguardo es una de las medida que varias aerolíneas estadounidenses han adoptado para contener la propagación del virus.

“A veces vuelo 2 o 3 veces por semana, hasta durante la cuarentena viajaba una vez cada 15 días como mínimo. Estoy bastante acostumbrado a viajar y esto nunca ha sido un problema. Ni una sola vez, incluso con esta compañía aérea”, dijo Straka.

El vuelo salió con algunos minutos de retraso debido al incidente. Por su parte Straka fue registrado en otro vuelo luego que aceptara cumplir con la política de la empresa.

I was just removed from my flight for not wearing a mask. 1st time this has happened. Not a federal law. @AmericanAir staff standing over me telling me it’s THE LAW. So much for “please respect those who can not wear a mask”. When I pointed out this wasn’t a law I was removed.

— Brandon Straka (@BrandonStraka) June 17, 2020