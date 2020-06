Revelan fotografía del que sería el iceberg que hundió al Titanic

El Titanic fue el mayor barco del mundo al finalizar su construcción y tras su hundimiento, en su viaje inaugural la noche del 14 a la madrugada del 15 de abril de 1912, convierte a esta tragedia en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempo de paz: 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo.

A más de un siglo del hundimiento del trasatlántico británico salió a la luz una fotografía del que sería el iceberg que lo hundió y que será subastada el próximo 20 de junio en Reino Unido, según señala Daily Mail.

La foto estuvo guardada por 108 años y fue tomada dos días antes de la tragedia por el capitán W Wood desde el transatlántico de pasajeros SS Etonian. La imagen está acompañada por una nota con las coordenadas geográficas y la fecha “41°50 N 49°50 O, el 12 de abril a las 16:00”.

W Wood envió una copia de la instantánea a su bisabuelo junto con una carta en la que afirmaba que se trataba del mismo iceberg contra el que chocó el Titanic.

“Te envío una foto del mar, el Etonian navegando ante un vendaval y el iceberg que hundió el Titanic”, dice la carta que agrega que pasaron por el lugar 40 horas antes que el trasatlántico, por lo que pudieron verlo a plena luz del día.

La fotografía se subastará por un precio estimado de 12.000 libras esterlinas, es decir, unos 15.000 dólares estadounidenses. El subastador Andrew Aldridge, señala que nunca se tomaron fotografías a bordo del Titanic del iceberg, por lo que todas las imágenes que se conocen fueron tomadas antes o después de la tragedia. “Pero la fotografía del capitán Wood debe ser la más probable de todas esas imágenes”, señala.

The 'iceberg that sunk the Titanic' : This mound of ice was pictured and recorded along with co-ordinates by captain W Wood of the SS Etonian a ship passing the iceberg TWO DAYS before the Titanic was struck killing 1,522 on board pic.twitter.com/RA1XfcTr7Q

— grant (@grantburt) June 14, 2020