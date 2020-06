El lanzamiento del Snyder Cut de «Justice League» por parte de Warner Bros. y HBO Max, trajo de nuevo a la conversación las inconformidades creativas de David Ayer sobre «Suicide Squad», una de las cintas más cuestionadas del universo cinematográfico de DC.

Recientemente, en una nueva serie de críticas por parte de los fans a través de Twitter, el cineasta reveló que la línea del tiempo con relación a la historia del Joker (Jared Leto) y Harley Quinn (Margot Robbie) fue alterada, lo que provocó errores de continuidad.

Resulta que en el primer acto de «Suicide Squad» los personajes son introducidos a través de una línea de texto en pantalla. Harley Quinn hace su respectiva aparición acompañada de la frase «Cómplice del asesinato de Robin». Sin embargo, las cosas dejan de cuadrar cuando nos enteramos que Batman (Ben Affleck) le rompe los dientes al Príncipe Payaso del Crimen después del asesinato de su compañero, acto que obliga al villano a hacerse con una dentadura de metal.

En otra escena, se presume la primera vez que Harley Quinn y el Joker se conocen. No obstante, éste último ya porta los dientes de metal. Entonces, sin mayores conjeturas se establece que el personaje de Leto mató a Robin antes de conocer a la desquiciada arlequín. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que Quinn fuera cómplice de esa muerte, recoge Cine Premiere.

En Twitter, un internauta aseguró que un editor -el cual desconocía la historia- agregó los detalles anteriormente mencionados. David Ayer secundó este comentario, señalando que Geoff Johns, ex presidente de DC Entertainment, fue el responsable de esos errores en la historia.

Yes. That broke my timeline. Johns added it. https://t.co/RgZFHfqimL

— David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020