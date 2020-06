Ricky Martin se vio envuelto en polémica religiosa tras hablar de sus hijos

Ricky Martin suele hacer noticia generalmente por su música y por lo feliz que es con su familia. Ahora el cantante está en el foco de la polémica debido a unas declaraciones que ha hecho.

Resulta que mientras promocionaba su nuevo trabajo musical «Pausa» en una entrevista con «El País», él también habló de su familia compuesta por su esposo Jwan Yosef y sus cuatro hijos.

«Yo no alquilé un vientre, a mi me prestaron el vientre y varias veces, y tengo en un pedestal a estas grandes mujeres que me ayudaron a criar a mi familia…como tengo en un pedestal a María, la virgen, que prestó su vientre para que Jesús viniera al mundo», dijo el guapetón.

Pero sus palabras no gustaron a todos y en la iglesia católica algunos miembros no dudaron en criticar al cantante. En específico el Monseñor Leonardo J. Rodríguez, párroco de la Iglesia María Madre de Misericordia de San Juan de Puerto Rico. se lanzó contra el artista.

«María no le prestó el vientre a Dios para luego darle su hijo a otra persona para que lo criara como si hubiera sido una cosa de la que podía desprenderse», indicó el párroco en Facebook.

Si bien el religioso destacó las causa benéficas que apoya el puertorriqueño, también lo tildó a Ricky de «mala influencia».

«Por desgracia lleva un tiempo usando su influencia mediática apoyando la agenda gay, abortista, etc y para colmo se mete con la Virgen en una expresión que deja ver su ignorancia que se difunde grandemente como si fuera una verdad. Da pena», sentenció.