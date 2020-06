Una vez que la pandemia del coronavirus esté controlada, lo lógico es que todos los países vuelvan a abrir sus fronteras y que los viajes en avión se retomen con normalidad. Sin embargo, es casi seguro que las cosas no volverán a ser iguales, ya que habrá muchas más restricciones.

Los expertos presagian que, en el mundo post-covid, no será tan sencillo viajar a cualquier parte del mundo como lo venía siendo en los últimos años. La razón es que, si tenemos que cumplir el distanciamiento social, muchos vuelos no podrán ser operativos por un motivo de rentabilidad. Durante años, las compañías se han gastado miles de millones para poder acomodar a la mayor cantidad de personas posible en espacios pequeños. Asientos y pasillos más estrechos es la máxima, por eso en los aviones modernos la regla de los dos metros no puede cumplirse, pues los asientos miden alrededor de 45 centímetros, por lo que dejar el asiento del medio libre solo te mantiene a tan solo 45 centímetros de tu vecino.

El porcentaje de asientos en un avión ocupado por pasajeros determina si los vuelos se equilibran y si vale la pena operarlos, en otras palabras, si son rentables. Es por tanto natural pensar que las cosas cambiarán y ya no será tan fácil encontrar viajes baratos al otro lado del mundo. Pero no solo eso, tras los atentados del 11 de septiembre las medidas de seguridad en los aeropuertos cambiaron y se incrementaron, no parece descabellado creer que estamos a punto de asistir a un nuevo devenir de los acontecimientos: nuevos procedimientos de embarque, mascarillas obligatorias, mayores restricciones y, por supuesto, mediciones continuas de temperatura para comprobar que cada pasajero está capacitado para viajar.

Según informa la revista Best Life, las aerolíneas más importantes han anunciado recientemente que dejarán de servir bebidas alcohólicas en muchos vuelos, debido al Covid-19. American Airlines y Delta en Estados Unidos, KLM y Easyjet en Europa, y Virgin Atlantic en Australia ya han confirmado que no servirán tragos en sus trayectos para evitar la propagación del virus y con motivo de proteger a su tripulación y a los pasajeros. El motivo es que así los pasajeros pasarán más tiempo con la mascarilla puesta durante el vuelo, consigna El Confidencial.

En Estados Unidos, por ejemplo, Delta y American Airlines no servirán alcohol en los vuelos que operen en el país, pero sí lo hará en los internacionales, proporcionando cerveza, vino o licores. KLM, en lugar de servir el habitual carrito de bebidas en pleno vuelo, proporcionará a los pasajeros refrescos para el viaje que se encontrarán en sus asientos cuando lleguen al avión. Y en Virgin Atlantic se proporcionará a los viajeros «paquetes de salud2 que incluyen mascarillas, toallitas y desinfectante de manos.