Desde hace un tiempo que corre el rumor de que Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith mantienen una relación abierta. El rumor fue confirmado por August Alsina, cantante de 27 años que aseguró haber sido amante de la actriz y que tuvo la aprobación del protagonista del “Día de la Independencia”.

Según contó en una entrevista con el programa The Breakfast Club, Alsina señaló que conoció a la pareja en 2015 a raíz de su amistad con Jaden, uno de los hijos de la pareja, según recoge el sitio Elle.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida… y me dio su bendición”, dijo el artista de Nueva Orleans.

Alsina dijo que decidió romper el silencio porque quiere dejar en claro que no es un rompe hogares y que él ha sido el más perjudicado de los tres.

“He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, insistió. “Todo eso me destrozó… Probablemente haya sido lo más duro que me ha sucedido en toda la vida”, señaló.

Sin embargo, Alsina aclara que ama a la familia Smith y que le molestó el rechazo de esta relación por parte de la actriz estadounidense. “Me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente”.

Tras las declaraciones del cantante, los representantes de la familia Smith desmintieron sus palabras. “Absolutamente nada de eso es cierto”, señalaron a través de un comunicado.