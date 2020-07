Este domingo fue emitido uh nuevo capítulo de «MasterChef Celebrity» donde se puso ver la eliminación de Botota Fox. Y es que pese a ser una de las favoritas para ganar la competencia de cocina, su preparación de conejo al jugo no convenció al jurado.

De esto la transformista habló con «La Cuarta» sobre su paso por el programa, asegurando que se fue «feliz y contenta».

“Di todo de mí y quedé en el número siete. Mi mamita amaba el número, ella nació un día siete, además cuando chicos nos sacábamos sietes y quedábamos felices”, partió diciendo.

Además la exaspirante aseguró que se fue en un buen momento del programa, pues aprovechó de trabajar en Santiago antes de la cuarentena. Además la soledad y la presión ya le estaban afectando.

“Los chiquillos son muy secos y yo igual tenía varios motivos para irme. Aunque ahora lo veo y pienso que debí quedarme hasta el final, pero tampoco me dejé perder. La presión y la soledad me tenían medio cabreado”, agregó.

Botota además reconoció que tenía ganas de volver. «Echaba mucho de menos, fueron dos meses fuera de casa, encerrados en el hotel en donde salíamos solo a grabar. El fin de semana salían algunos grupitos, pero a mí no me invitaban, poh», confesó.

Finalmente respecto a su participación en «MasterChef Celebrity», considera que lo hizo bien y que se ganó el cariño del público, pues lo conocieron en todas sus facetas. No obstante, también cree que su ‘falta’ de cultura gastronómica le jugó en contra, en comparación con sus otros compañeros.

«Quedaron los que quieren ganar. Yo no cocinaba tanto como los chiquillos que vivieron con la plata más de cerca, yo igual tenía la presión de no saber qué hacer porque no conozco tantos platos. Ellos tienen más paladar, yo soy de la casa nomás y he comido muy poco en restaurantes, ellos tienen más mundo. Era el más débil en esta parte», sentenció.