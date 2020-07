Creador de Lollapalooza asegura que el fantasma de Jim Morrison le regaló una grabación

Perry Farrell afirma que el fantasma del vocalista de The Doors le regaló una grabación que está en una de sus canciones.

Perry Farrell, vocalista de las bandas de rock Jane’s Addiction y Porno for Pyros, y conocido además por ser el creador del festival Lollapalooza, aseguró en una entrevista reciente que el fantasma» de Jim Morrison le regaló una grabación que está en una de sus canciones.

En conversación con Metal Hammer, el músico afirmó que el vocalista de The Doors se había comunicado con él a través de un sujeto de Israel para darle esa grabación.

«Tengo esta canción que hice con Satellite Party que se llama ‘The Woman in the Window’ y que tiene una grabación perdida que Jim Morrison grabó la noche antes de irse de Los Ángeles a París», afirmó.

«La cinta me la dio un tipo de Israel, que me dijo que había hablado con el Jim Morrison en el otro lado y que él le había dicho que quería que tuviera su música. Fui a hablar con el mánager de The Doors en aquel momento, Danny Sugarman, y le dije que tenía su música», explicó.

«Se quedó estupefacto», recordó. «Nunca la había escuchado antes. Aún con todo, me dio permiso y yo lo arreglé y puse la música que acompañaba a Jim Morrison. Es como escuchar a Jim cantar más allá de la tumba», añadió.