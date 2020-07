Las impactantes imágenes de un murciélago del tamaño de un humano en Filipinas

Las redes sociales son de utilidad para que personas de todo el mundo puedan ver por primera vez imágenes inusuales de cosas que, de no existir internet, probablemente la mayoría no podría conocer jamás.

Algunas de ellas son tan raras que se vuelven virales rápidamente por el gran impacto que causan. Un gran ejemplo de esto es la fotografía de un murciélago «gigante» que se popularizó luego que una usuaria lo compartiera en Twitter.

Se trata de uno del tipo diadema o «Acerodon Jubatus», que habita en Filipinas y es uno de los más grandes registrados en el mundo. Además, actualmente esta especie está en peligro de extinción, debido a su caza intensiva para obtener su carne.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC

— Alex💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020