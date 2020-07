Falleció el compositor italiano Ennio Morricone a los 91 años

El destacado compositor italiano Ennio Morricone ha fallecido a los 91 años.. El artista estaba internado en una clínica de Roma, Italia, tras sufrir una caída.

Según indica un comunicado de la familia, él murió tras despedirse de su esposa, María, y haber dedicado “un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad”.

Creador de más de 400 bandas sonoras para películas, el músico comenzó a destacar acompañando las imágenes del director italiano Sergio Leone. De esa colaboración surgió la música de El bueno, el malo y el feo; Había una vez en el Oeste y Había una vez en América, entre otros trabajos.

Comenzó a trabajar en Hollywood en 1970, componiendo para la cinta Dos mulas para la hermana Sara, cinta de Don Siegel protagonizada por Clint Eastwood y Shirley MacLaine.

Morricone fue nominado al Oscar por primera vez en 1979, por la banda Sonora de Days of Heaven, de Terrence Malik. Pese a su reconocido aporte a la historia del cine, recién obtendría el premio por una de sus partituras en 2016, en su sexta candidatura, cuando ganó por The hateful eight, de Quentin Tarantino. En 2007, la Academia le había otorgado una estatuilla honorífica.

En 2020, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, junto con el también compositor John Williams.

Además de premios en el cine, el compositor cuenta con seis Grammys, uno de ellos a su carrera.