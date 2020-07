Durante el fin de semana Kanye West lanzó oficialmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, muchos han quedado confundidos con los extraños mensajes que ha publicado en su cuenta de Twitter y que han generado preocupación entre sus seguidores y cercanos.

El músico estadounidense de 43 años acusó a su esposa, Kim Kardashian, de querer “encerrarlo” además de asegurar que la película de terror Get Out se trata de él. “Todo mundo sabe que la película Get Out es acerca de mí”.

“Kim estaba tratando de volar a Wyoming (estado de EE.UU.) con un médico para encerrarme como en la película Get Out, porque lloré ayer para salvar la vida de mis hijas”, escribió luego de oficializar su campaña para llegar a la Casa Blanca.

Aunque después los mensajes fueron borrados, usuarios de Internet tomaron capturas de pantalla de las publicaciones. Además, la actitud errática y confusa del rapero no ha dejado indiferente a nadie y algunos creen que está relacionado con su salud mental.

Según el portal TMZ, cercanos al rapero están preocupados por su estado de salud y señalan que estas últimas declaraciones se debe a que está sufriendo un lapsus grave de bipolaridad

Hay que recordar que en octubre de 2018 West aseguró al mismo medio que había suspendido su tratamiento contra la bipolaridad, ya que “coartaba” su creatividad.