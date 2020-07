Este lunes se dio a conocer la noticia que el camarógrafo José Miranda, quien protagonizó un lamentable momento en «Mucho gusto» donde José Miguel Viñuela le corta el pelo sin previo aviso, interpuso una demanda contra el animador por este acto abusivo.

Además el animador según informó Mega fue sacado del programa a pesar de pedir disculpas.

El abogado de Miranda, Roberto Ávila, explicó a los medios este pasado lunes que la demanda tiene que ver con la desigualdad de derechos, con la idea de que «ninguna persona, cualquiera sean las circunstancias económicas, sociales y profesionales que lo relacionen con otro chileno, pueda cometer un acto de abuso o vulnerarlo de derechos».

El profesional indicó que para ellos la indemnización no es la prioridad, dejando al juzgado civil que defina el monto, aunque sugirieron que fueran 100 millones de pesos. Para el abogado, esto es «una cantidad modestísima», si se ve este caso en países como Estados Unidos.

Según constata BBCL, el estado Miranda no es el mejor. De acuerdo a su abogado, está «con licencia psiquiátrica y medicado. En un estado de tensión, de tan mal estado, que yo no lo pude imaginar. Me retrotrajo a los años 80, cuando yo era un joven abogado de la Vicaria de la Solidaridad y la gente venía a Plaza de Armas 444 a requerir nuestra ayuda en un estado de conmoción mayor».

Sobre las vulneraciones que se hicieron en este polémico momento, Ávila señala que a pesar de que no existe subordinación jurídica en ese espacio, sí existen situaciones de privilegios.

«Si el señor Viñuela hubiese querido hacer una broma, de querer cortarle el pelo a alguien, jamás lo hubiera hecho con la señora Diana Bolocco, porque ella está en una situación igual que él. Eso no se le pasó por la cabeza, pero con un camarógrafo podía hacerlo», explicó.

Por último, el abogado señaló que este tipo de situaciones de abuso están muy presentes en la sociedad, por lo que es necesario tomar acciones legales. «Esto tiene que ver con un concepto de sociedad: la gente insulta a la gente que acomoda a los automóviles, gritonea al mozo en el restaurante. De eso estamos discutiendo acá», concluyó.