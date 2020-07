Mariela Sotomayor funó a usuario de Instagram que la trató de vieja

Luego de estar separados la periodista Matiela Sotomayor volvió con su marido con quien tiene dos hijos, gracias a la cuarentena que los reencontró.

De esta feliz noticia ella conversó con LUN y lo quiso compartir en sus redes sociales.

Sin embargo, la reportera recibió un comentario desubicado que no quiso dejar pasar.

‘Qué linda se ve la señora de la foto con su hijo’, le escribió un hombre, a quien Mariela decidió funar este miércoles.

‘Hola amigos, ustedes me conocen y saben que no soy de andar funando gente porque no pesco la mala onda… Pero saben, me parece heavy que sigan habiendo hombres que se atrevan a maltratar… Que quieran amedrentar nuestra seguridad, nuestra autoestima’, comenzó relatando Sotomayor.

‘En general nunca recibí este tipo de comentarios…de gente tóxica y amargada… Que no soporta ver la alegría en el otro… Este comentario lo público un «hombre» que vio la noticia de la nueva oportunidad que nos dimos con mi marido para seguir creciendo en familia’.

‘A ti te digo @thebesttorrejon que no te bloqueo, porque no tengo miedo a enfrentar la envidia y la amargura, aquí mismo donde quisiste enlodar una hermosa noticia te funo y espero que no se te olvidé nunca que las mujeres no nos vamos a quedar más calladas, no vamos a dejar que nos pasen a llevar… NUNCA MÁS!!!’.

‘La única vieja aquí es tu actitud pasada de moda e irrespetuosa!! Espero que logres ser un mejor ser humano y sacarte esa cabeza retrógrada y poco empática que te hace perder el tiempo escribiendo wuebadas!!’, remató Mariela dejando al descubierto la identidad del hombre que la ofendió.