El senador Iván Moreira (UDI) habló sobre su posible voto y la decisión de su partido de pasar al Tribunal Supremo a los cinco parlamentarios que aprobaron el proyecto para retirar el 10% de los fondos de las AFP en la Cámara de Diputados.

Importante destacar que este viernes la Comisión del Senado discute sobre la reforma constitucional.

“Encuentro que las personas que votaron a favor, podrán ser cuestionadas, pero pasarlos al Tribunal Supremo es vergonzoso. No es el estilo de la UDI”, afirmó durante su participación en Mucho Gusto .

“Yo me he sentido presionado ahora, no antes, con esa declaración que es una amenaza, con mayúscula“, sostuvo Moreira.

“Yo podría interpretar que mi partido se está poniendo al borde de la ley, porque la ley establece que no puede haber órdenes de partidos, salvo que contravenga en la declaración de principios del partido, que uno esté atropellando cuestiones de principios”, expuso.

“En ninguna parte encuentro que sea una cuestión de principios defender a las AFP. Ese principio no existe“, agregó.

“Este es un tema de decirnos a nosotros: ‘Oiga, si usted vota a favor, usted se expone a estas represalias‘. Y eso definitivamente no lo acepto y no me amedrentan“, manifestó.

Su voto

Moreira expresó: “Cuando vote y decida mi votación, que será este fin de semana o a más tardar el lunes, voy a votar por la gente“.

“Voy a votar sintiendo que es por convicción y lo haré aunque me den las penas del infierno“, aseguró.

“Yo soy una persona cristiana. Soy evangélico, y no por política, sino por convicción. Me convertí. También tengo que sopesar cuestiones humanas de la gente, y así lo voy a hacer, aunque eso me cueste el puesto y me expulsen del partido“, confesó.

“Este proyecto no es malo, es malísimo. Es malo porque la gente va a sacar todos sus ahorros y esa plata no se la va a devolver ningún gobierno”, expresó, pero que sería diferente si el gobierno dijera que van a dar $1 millón a las personas.