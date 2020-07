Esto es lo que le pasa a tu cuerpo cuando comes yogur

Su consumo diario no solo te hará más inmune a los resfriados y gripes, sino que también te ayudará a perder peso y cuidar tu sistema digestivo.

El yogur es un superalimento que proporciona bastantes beneficios al consumirlo diariamente. Su origen se remonta a los antiguos griegos, y como la mayoría de los productos exquisitos de la gastronomía, se descubrió casi por accidente. Está repleto de proteínas que ayudan al desarrollo muscular y en especial de los abdominales, también de calcio que fortalece los huesos y de probióticos que mejoran las funciones intestinales.

La revista Eat This Not That! recopiló algunos de los primeros efectos que produce en el organismo al ser consumido:

Mantiene el blanco de tus dientes

El yogur natural clásico no tiene azúcar, por lo que no solo contribuirá a que bajes de peso, sino también a no perturbar la salud de tus dientes. Un estudio realizado por la Universidad Marmara de Turquía descubrió que ninguno de los distintos tipos de yogures presentes en el mercado, incluso aquellos que ya han sido azucarados, erosiona el esmalte dental ni causa caries.

Mejora tu capacidad cognitiva

Hay varios estudios que han demostrado que la función cerebral de los animales está relacionada con las bacterias intestinales. Por ello, científicos de la UCLA se plantearon si esto también ocurría con los humanos. De esta forma, dividieron a los participantes en tres grupos: al grupo A le dieron yogur con probióticos, al grupo B un lácto muy similar al yogur, y al grupo C simplemente le encargaron que siguiera alimentándose de la misma forma. Al final del experimento, aquellos que ingirieron yogures mostraron una mayor capacidad conectiva entre la región gris periacueductal y la corteza prefrontal del cerebro.

Fortalece tu estómago

El yogur es rico en proteínas con las que luego quemar las grasas y aumentan la cantidad de probióticos. Estos microorganismos vivos son bacterias beneficiosas que no solo ayudan a que tu sistema digestivo mejore, sino que también afectan positivamente a todo el organismo en general, ya que absorbes nutrientes con mayor facilidad y fortalece el sistema inmune. También es un producto especialmente positivo de cara a aliviar patologías intestinales como el estreñimiento.

Estabiliza tu apetito

Al ser una gran fuente de proteínas, satisface el hambre y evita comer fuera de horario. Pero no todos los yogures son iguales. El griego, en particular, posee aún más proteínas que el natural. Puedes tomar uno de desayuno, acompañando al café o bien después de cenar a modo de postre.

Tu presión arterial desciende

Un estudio en el American Journal of Clinical Nutrition descubrió que los adultos que tomaban más lácteos bajos en grasas tenían un 54% de menos probabilidades de desarrollar hipertensión. El yogur contiene potasio, el cual tiene la capacidad de eliminar el sodio, el responsable de causar la subida de tensión arterial. Otro alimento que está repleto de este mineral es el plátano.

Tu sistema inmune se fortalece

Un grupo de científicos de la Universidad de Viena descubrió que tomar yogur puede ser una de las mejores formas de evitar un resfriado. A la hora de estudiar a mujeres que tomaron este alimento tan nutritivo, hallaron que tenían muchas más células T más fuertes y más activas, aquellas encargadas de combatir las enfermedades e infecciones.