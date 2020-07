Nueva teoría sobre «Titanic» se vuelve viral en redes sociales

La película Titanic sin duda es una de las más recordadas del cine y como no olvidar el final de la historia que hizo llorar a más de alguno.

Pero en los últimos días ha vuelto a estar en temas de conversación pero por una razón diferente. Y es que el tuitero Luis_HMG publicó un hilo en el que intentaba explicar por qué Jack nunca existió y que, en verdad, fue sólo una fantasía de Rose.

Hilo de porque Jack de Titanic nunca existió, si no que fue una fantasía de Rose: pic.twitter.com/QPwq9Fej24 — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

¿Qué dice la teoría?

“Para una película que le pone tanto empeño a ser históricamente precisa, uno empieza a ver un patrón donde la mayoría de los errores giran entorno a Jack”, partió expresando el usuario.

Según relató, el protagonista usaba objetos y hacía referencia a lugares que aún no existían, ya que la película está ambientada en el hundimiento real del Titanic en 1912. «Jack habla sobre subirse a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica, pero esta montaña rusa no fue construida hasta 1916», explicó.

Lo mismo en el caso de pescar en hielo en el lago Wissota, lago artificial que no fue construido sino hasta 1917. Además, aclaró que la mochila militar reglamentaria de Suecia que usa el personaje no se vería sino hasta 1939. «Aparte, el peinado de Jack, ese estilo no se popularizó hasta la década de 1930″.

“Él es exactamente lo que una persona rica se imaginaría como ‘un pobre feliz’”, por lo que podría ser que Jack esté diciendo “cosas que una persona rica pensaría que alguien pobre haría o diría, usando lugares, canciones y cosas que no existieron cuando se hundió el Titanic».

Además, durante el hilo de Twitter explicó ciertos errores de grabación que se atribuyen a que en realidad era la imaginación de Rose: “El agua está horizontal con el suelo. En ese punto, el Titanic ya debería estar inclinando, lo que significaría que el nivel del agua debería estar en diagonal. Chequen cómo lo que está inclinado es la cámara”.

Vemos a Jack y Rose corriendo por el barco mientras se hunde. El agua esta horizontal con el suelo. En ese punto, el Titanic ya debería estarse inclinando, lo que significaría que el nivel de agua debería estar en diagonal. Chequen como lo que esta inclinado es la cámara! pic.twitter.com/MxymaVeUnc — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

Pero, ¿y el famoso dibujo de Jack? «La prueba más obvia sería el dibujo que hizo, pero ¿qué creen? Este no está firmado por Jack, incluso lo pudo haber hecho Cal, no estaría muy descabellado que tuviera un dibujo de su prometida», expresó en la red social.

Y sobre los amigos de Rose y cercanos que interactuaron con Jack, el tuitero señaló: «No es como que ellos pudieran darle veracidad a la existencia de Jack, porque están muertos». Molly Brown, el personaje de Kathy Bates, sí lo hizo, pero por la edad, cuando ella cuenta la historia es probable que no estuviera viva para corroborar los hechos.

Recordemos que la historia parte cuando Rose de anciana cuenta cómo fue ese episodio y cómo conoció a Jack. «Incluso el equipo de búsqueda de la película menciona que no pudieron encontrar registros de Jack, el que curiosamente llegó al Titanic por haberse ganado un boleto que estaba a nombre de su amigo», señaló.

Bueno, pero, ¿y los amigos de Rose y todos los que interactuaron con Jack? No es como que ellos pudieran darle veracidad a la existencia de Jack, porque estan muertos. — Luis (@Luis_HMG) July 4, 2020

“No se ve tan descabellado que Rose inventara una persona con la que se sintió tan feliz para poder sobrellevar el recuerdo de haber sobrevivido el Titanic”, finalizó el usuario.

Antes de finalizar su teoría, el tuitero agregó que «James Cameron es un director muy detallista. No creo que estas cositas hayan sido errores. Todo esto se resuelve diciendo que Jack nunca existió, o tal vez fue un viajero del tiempo”.