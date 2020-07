El cantante Prince Royce contó a través de redes especiales que dio positivo a coronavirus.

En el registro dice: “Fui diagnosticado con el Covid-19 y estoy en el día número 12 desde que comenzaron los síntomas“.

“Es algo que me tiene en shock, nunca pensé que me iba a pasar y me pasó. Pensé que tomando las precauciones, lavándome las manos y usando una máscara sería suficiente, pero no lo fue”, dijo el chiquillo.

“Pensamos que no nos va a pasar a nosotros, pero es real”, continuó el intérprete.

“No a todos les dará de manera ligera. A mí no me dio tan fuerte, me siento mejor ahora y espero salir negativo la próxima semana“, contó.

Llamado hacia las personas

“Les comparto esto hoy para pedirles de corazón que por favor no bajemos la guardia. Este virus es real y podemos estar contagiando a los demás sin siquiera saber que lo tenemos”, indicó.

“Yo no pensaba que lo tenía, pues no me sentía tan mal, y si no me hago la prueba tal vez estaría propagando el virus sin saberlo“, señaló.

El intérprete de Darte un beso, que vive en Estados Unidos, destacó la importancia de quedarse en casa, la distancia social y el uso de mascarillas, sobre todo este fin de semana donde se celebra el 4 de julio, el Día de la Independencia del país.

“Para los jóvenes esto más que por cuidarnos, es para cuidar a los demás, a las personas mayores o con sistemas inmunológicos comprometidos. Por favor tomemos esto en serio, con responsabilidad y con compasión. Cuidémonos”, pidió.

Acá te dejamos el video: