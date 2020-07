Hace poco te contamos que Jocelyn Medina estaba trabajando en su nuevo emprendimiento. A raíz de la pandemia la chiquilla vende test rápidos de Covid-19 y en conversación con «LUN» contó detalles de este proyecto.

Con la noticia la ex «Yingo» se llenó de felicitaciones por haberse sabido reinventar en este complejo momento, pero la mala onda tampoco ha estado ausente. Así lo dejó en evidencia Jocelyn, quien publicó un fuerte descargo en sus redes sociales a raíz de las críticas que ha visto en internet, aludiendo específicamente a su pasado.

Por lo mismo, Medina contó parte de las cosas que ha hecho a lo largo de su vida, manifestando su enojo por ser encasillada solo en una cosa.

«Es impresionante la ignorancia y lo despectivos que son algunos seres humanos. Trabajé años en TV, eventos, desfiles en bikini, fotos sexy, etc., pero también para los que no saben!! Fui a la universidad, estudie Nutrición y dietética, soy certificada de personal trainer del Instituto del Deporte y estudie un año finanzas en la escuela de comercio», partió escribiendo la emprendedora.

Luego Jocelyn agregó: Fui la mejor en Ciencias( Química, Biología y Física) durante toda la enseñanza media, pondere 6,5 de 1ro a 4to Medio. Llevo más de un año dedicada a las relaciones comerciales. ‘Colgué el colaless’ hace rato!! Estoy orgullosa de cada una de las etapas que he vivido y no me arrepiento de nada!!».

Finalmente la ex «Yingo»hizo un llamado a dejar de lado la mala leche y hacer de las redes sociales un lugar más positivo.