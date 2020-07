Daniel y Mandy Sheldon, una pareja de Chesterfield, en Reino Unido, fueron a registrar a su hijo de cuatro meses la semana pasada, después de que la oficina finalmente abriera después del cierre transitorio por la pandemia del coronavirus.

Llegaron emocionados al registro, como la mayoría de los padres al momento de inscribir legalmente a sus hijos. El único detalle fue el nombre elegido para su retoño: Lucifer.

La funcionaria de la oficina, horrorizada por este hecho, le dijo a los padres que su hijo «no tendría éxito en la vida» con ese nombre, ya que estaba ligado al satanismo, publica The Sun.

Dan, de 37 años, presentó una queja sobre cómo él y Mandy, de 32 años, fueron tratados por la funcionaria: «Estábamos muy emocionados de ir a registrarlo, pero la mujer nos miró con total disgusto», dijo.

«Ella nos dijo que nunca podría conseguir un trabajo, y que los maestros no querrían enseñarle», agregó el padre de la criatura. «Traté de explicar que no somos personas religiosas, y Lucifer en griego significa ‘portador de luz’, pero ella no me escuchó», añadió.

El hombre, que no salía de su asombro en aquel momento, dijo que les pidieron que salieran de la sala para consultar si podían llamarlo con un nombre «satánico». «Finalmente lo registró, pero a regañadientes», reveló.

«Sinceramente, pensamos que era un nombre bonito, uno único. No esperábamos que nos fuera a dar tantos problemas», apuntó el hombre. El Consejo del Condado de Derbyshire se disculpó con ellos por lo sucedido, pero explicó que era su obligación «asesorar en estos asuntos porque hay veces que la gente no es consciente de ciertos significados o asociaciones alrededor de ciertos nombres».

Nueva Zelanda es uno de los países, por ejemplo, que en 2013 prohibió que los padres pusieran Lucifer a sus hijos. Sin embargo, el pequeño Lucifer Sheldon ha podido tener su nombre.