Senador Ossandón votará por el retiro del 10% de las AFP

“Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias” afirmó

El senador RN Manuel José Ossandón a través de una “carta abierta a la ciudadanía”, afirmó que votará a favor del proyecto de retiro del 10% de las AFP para que las familias enfrenten la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Cuando enfrentamos situaciones como las actuales, sólo queda ponerse del lado de los que requieren el apoyo del país por el que se jugaron toda una vida. Hoy no es la prioridad defender ningún interés personal o de grupos en especial: es el momento de las personas, de las familias. Por esta razón, mi voto con plena convicción en el Senado será a favor del retiro del 10%”,indica la última parte del documento.

El parlamentario, que se recupera del Covid-19, lamentó que “por estos días, los análisis de las posibles repercusiones, pérdidas y riesgos económicos abundan en los medios”, mientras tanto “la gente sigue sin saber qué hacer, arriesgando su salud en largas filas para postular al seguro de cesantía, a ayudas a las que finalmente pocos pueden acceder y a prestamos con tantas condiciones que la mayoría termina renunciando a ellos”.

“Creo que se acabó el tiempo para llegar tarde a todo y de apuntar con el dedo y tratar de traidores a quienes hemos sido consecuentes y estamos convencidos de que Chile cambio, que el 18 de octubre no fueron los comunistas si no la gente que salió a la calle a manifestar sus angustias y problemas que muchos escondidos en las cifras macroeconómicas no quisieron ver”, agregó.

Ossandón explicó que su convicción es que “el Estado debería ayudar a la gente de manera directa“. “Sin embargo, eso no ha ocurrido y por ello hay que aferrarse a lo que es posible hoy”, afirmó.

El senador RN es el cuarto parlamentario oficialista que confirma su apoyo al proyecto que votará la Cámara Alta durante la próxima semana, sumándose a los UDI Iván Moreira y David Sandoval y al RN Juan Castro.