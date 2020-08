De no respetar esta ley se puede recibir una multa de hasta 5 UTM por cada bolsa entregada.

A dos años de su promulgación, este lunes comenzó a regir la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio en todo el país.

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, explicó que todas las bolsas plásticas están prohibidas, a excepción de aquellos productos que no posean un envase primario, por ejemplo, a la hora de comprar un pan, este no cuenta con un envase, por lo que se puede solicitar una bolsa. En cambio no se podrá dar bolsa por comprar pan de molde, el cual ya cuenta con un envase.

“A partir de hoy lunes 3 de agosto, queda prohibida la entrega de bolsas plásticas en todo el comercio nacional de todo Chile, con excepción de aquellas bolsas necesarias para productos que no cuentan con un envase primario. Estos productos, por motivos de higiene, y que no cuenten con un envase primario sí se puede entregar una bolsa plástica“, afirmó la Secretaria de Estado.

Chile es el primer país de la región en prohibir las bolsas plásticas en el comercio, en tanto la multa por no respetar esta ley puede llegar hasta los 5 UTM por cada bolsa entregada.