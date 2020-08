¡Se vienen novedades para la PS4 y PS5 esta semana!

Vía Festigame

Muchos rumores aseguraban que Sony estaba preparando un evento para inicios de este mes, esto emocionó a quienes adquirirán una PlayStation 5, ya que se espera que la compañía revele más detalles de su nueva consola que saldrá a fines de este año.

En esta línea Sony confirmó que se realizará un nuevo State of Play esta semana y la compañía entregó detalles de los anuncios que podemos esperar en el evento que durará un poco más de 40 minutos.

¿Cuándo se realizará el nuevo State of Play?

El próximo State of Play de Sony se realizará el próximo jueves 6 de agosto a las 16:00 horas de Chile y la compañía confirmó que la presentación tendrá como duración un poco más de 40 minutos. En este evento se presentarán los nuevos Third-Party para PS4 y PSVR, además se prometió nuevas actualizaciones de juegos para PS5.

La compañía recalcó que los juegos que serán presentados para la PS5 serán de los desarrolladores indie y third-party que ya vimos en el evento de junio y que no habrán juegos de PlayStation Studios, es decir, first-party.

State of Play returns Thursday at 1:00pm Pacific!

What to expect:

▪️ A focus on upcoming PS4 & PS VR games

▪️ A few quick check-ins on third-party and indie games from June’s PS5 showcase

▪️ No big PS5 announcements!

Tune-in details: https://t.co/kgrDFZsHd2 pic.twitter.com/9AIPFnh3CT

— PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020