Sorprenden a Emeterio Ureta metiendo a trabajador en maletero de auto

Este martes se viralizó en redes un video donde aparece Emeterio Ureta, que se hizo conocido por su participación en TV, acomodando a un sujeto en la maleta de un vehículo. Quien lo sorpremdió y grabó encaró al empresario. Pero él le restó importancia. “Vamos aquí al lado…a dos cuadras”, aseguró en el mismo registro audiovisual.

El clip, de 44 segundos de duración, muestra el momento exacto en que el ex opinólogo acomoda al hombre en la maleta del vehículo. Esto ante la molestia de quien graba.

A través de su cuenta de Twitter, la usuaria @karimeabogada compartió el registro audiovisual, donde también encara al empresario por lo realizado. “Oiga, ¿va a llevar esa persona metida ahí?”, pregunta la mujer desde su propio vehículo, provocando que el empresario se acerque para darle una explicación.

“Vamos aquí al lado…a dos cuadras”, afirma Emeterio Ureta, quien no logra convencer a quien le pregunta por su acción. “No la puede llevar ahí, va contra todo derecho…Igual no puede”, destaca la responsable de grabar el polémico video, el cual se ha viralizado rápidamente en redes sociales como Twitter.