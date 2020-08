Andrés Baile hace poco dio a conocer que vive un complejo momento económico debido a la pandemia. Esto porque desde marzo que el ex coanimador de «Mekano» no puede trabajar con su emprendimiento de comida, «Tu carrito gourmet», por lo que no recibe ingresos.

Aunque intentó acceder a las ayudas del Gobierno, el comunicador se quedó fuera del Bono de Clase Media al faltarle $1.246 pesos para entrar en el rango mínimo de los $400.00. Además Baile contó que decidió vender su casa en Peñalolén y que está viviendo con sus padres, para hacer frente a esta crisis económica.

Alguien que quiso referirse a esta situación fue precisamente Marcelo Ríos, quien tal como suele hacerlo con algunas noticias, lo comentó en sus redes sociales. El extenista compartió una foto de la portada de «LUN», donde aparecía Baile, dedicándole duras palabras.

«No te imaginas la pena que me da tu situación, después de hacer mierda a la gente gratis por tantos años y cagarle la vida a tanta gente con mentiras, verte así es triste. Qué injusta es la vida, o como dicen, todo se paga», escribió el ‘Chino’ provocando miles de reacciones.

Si bien algunos apoyaron al extenista con su mensaje, otros lo criticaron asegurando que le gustaba «hacer leña del árbol caído» y que estaba cayendo en lo mismo que tanto le criticaba a Andrés.