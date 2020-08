View this post on Instagram

Dvadesetdevetogodišnja mladenka iz Libana Israa Seblani udavala se na dan strašne eksplozije koja se dogodila u Bejrutu i zbog koje je život izgubilo 135 ljudi, a više od 5.000 je povrijeđeno. Dramatični snimci njenog vjenčanja u trenutku eksplozije su se proširili internetom a ona se dan nakon eksplozije slikala na istom mjestu kao i na dan vjenčanja te je kazala za Reuters kako je vršila pripreme za vjenčanje dvije sedmice. "Počeli smo hodati naokolo i bilo je krajnje tužno. To razaranje i zvuk eksplozije nije moguće opisati", kazao je njen muž i dodao kako su i dalje u šoku. "Jako sam tužna zbog onoga što se desilo drugim ljudima, zbog onoga što se dogodilo s Libanom", navela je Seblani. Nakon eksplozije, ona i njen suprug su pokušali da nastave sa proslavom. "Muž mi je rekao da nastavimo sa proslavom. Rekla sam mu zašto da ne ne", navela je, ističući kako još uvijek pokušava pronaći radost na vjenčanju koje je dugo pripremala. 📸: REUTERS: Yara Abi Nader/Twitter #lebanon #beirut #wedding #israaseblani #n1bih