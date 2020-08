Cameron Diaz dejó Hollywood hace seis años. Sus últimos proyectos fueron todo lo contrario a un éxito. Dos comedias de dudoso gusto: «Nuestro video prohibido» y «Mujeres al ataque», además del remake del musical «Annie», que muy pocos recuerdan.

Desde entonces, la actriz de San Diego no ha vuelto a tener proyectos delante de las cámaras. Su amiga Selma Blair aseguró hace dos años que Diaz había decidido dejar atrás su carrera al referirse a un posible revival de la película «La cosa más dulce»: «A mí me gustaría hacer una secuela, pero Cameron se ha retirado de la actuación. Está en plan: ‘Ya he tenido suficiente'».

Ahora Cameron finalmente explicó por qué tomó esta decisión de alejarse para siempre de los sets de rodaje. En un encuentro con Gwyneth Paltrow en YouTube, la californiana afirmó que dejar atrás los focos de Hollywood le ha ayudado a encontrar la paz, recoge USA Today.

«Conseguí paz en mi alma, porque por fin estaba cuidando de mí misma», contó a Paltrow. «Es algo raro de decir. Sé que mucha gente no lo entenderá. Sé que tu lo entiendes», agregó. Diaz también se refirió a la presión de estar siempre expuesta a la opinión pública, asegurando que sintió «energía abrumadora» de la atención que recibía. En palabras de la actriz, «tu vida deja de ser tuya cuando eres una estrella del cine».

«Cuando estás haciendo una película, les perteneces», dijo. «Estás ahí 12 horas al día, durante meses. No tienes tiempo para nada más. Me di cuenta de que había dado partes de mi vida a toda esa gente. Las cogieron. Así que básicamente tuve que recuperar esas partes y hacerme responsable de mi propia vida», añadió.

Y enfatizó que los intérpretes terminan por estar en una posición «en la que se ocupan de todo por ti». «Se infantiliza a los actores. De forma abrumadora, tu vida se reduce. Todo el mundo hace cosas por ti, y tu estás atendida. Nunca me sentí realmente cómoda con eso. No era mi zona de confort, que se ocuparan de mí», reveló.

Entonces decidió alejarse de la industria para volver a ser «autosuficiente». «Necesitaba saber que podía cuidar de mí misma, que sabía cómo ser una adulta y que sabía cómo moverme por el complejo mundo de ser un adulto, tener responsabilidades y recomponer las piezas de mi vida como yo quería», explicó. «Me pregunté: ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Dónde quiero ir? Soy la arquitecta de eso», finalizó.

Luego de alejarse de Hollywood, Diaz formó una familia con su marido, el músico Benji Madden. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Raddix, en enero.