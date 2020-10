En entrevista con ADN , el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue se refirió a la victoria del Apruebo en el plebiscito constitucional y dio a conocer su alegría por lo conseguido.

En este contexto, la autoridad valoró las manifestaciones sociales que ayudaron a lograr este cambio institucional. “Hay que seguir transformando Chile, hoy este triunfo no le pertenece a nadie más que todos los que se han movilizado, que a todos los que han protestado por 30 años por cambiar este modelo. Es un resultado absolutamente contundente. Este modelo no va más. Ahora tenemos que empezar a hacer la pega, mantener activa la participación de la ciudadanía”.

El alcalde insistió que fue el “estallido social” el que logró esta nueva etapa para el país. “Las movilizaciones lograron esto, Sin movilización esto no habría salido jamás. tenemos que ser capaces de aislar y condenar la violencia. Que Carabineros y la ultra derecha no se siga infiltrando, peor la movilización pacífica tiene que seguir”.

El jefe comunal instó a que la gente debe seguir siendo partícipe de este movimiento. “Queremos que la gente se sienta protagonista. Llega 30 años tarde este plebiscito, pero la gente lo hace sentir como si hubiese llegado a tiempo”.

Por los buenos números que obtuvo el Apruebo en la elección, el alcalde de Recoleta aseguró que quedó demostrado que la izquierda ha consolidado una postura. “La oposición está mucho más unida que la derecha. Toda la posición salió a votar Apruebo. La derecha tiene harto más difícil construir la unidad. A nosotros nos queda un camino, que va a terminar en un esfuerzo unitario. Acabamos de recibir la visita del Frente Amplio completo”.

De todas formas, aseguró que desde el PC no se arrepienten de no haber firmado el “acuerdo por la paz” en su momento. “Efectivamente que no lo haya firmado todo el mundo político, permitió que se corrigieran detalles como la paridad, reconocer pueblos originarios“.

Finalmente, Jadue recalcó que con la derrota del Rechazo, la derecha debe evaluar sus ideales en el país. “Después de esta contundente derrota del rechazo, entenderán que el camino va no por profundizar el modelo, sino que por desmontarlo”.