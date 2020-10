Esta mañana de forma categórica el exministro Francisco Vidal, en entrevista con ADN, aseguró que lo ocurrido tras el Plebiscito Nacional de este domingo 25 de octubre “fue un triunfo de la ciudadanía, no de los partidos”.

Sobre esto el ex precandidato presidencial del PPD, agregó que “lo que vivimos ayer fue el triunfo de la ciudadanía, no de los partidos. No hay otra alternativa en un sistema democrático que el sistema de partidos y movimientos sociales canalicen a la ciudadanía. Sin la institucionalización de esa demanda, no hubiéramos tenido plebiscito”.

Además, señaló que la única opción que le queda ahora a la oposición es ponerse de acuerdo para llevar una lista única de candidatos a la Convención Constitucional.

“Creo que el mandato para la oposición, surgido del triunfo de ayer no tiene alternativas que solo la unidad. No queda otra alternativa que levantar una sola lista de constituyentes, si no hay una sola lista, es una bofetada a la ciudadanía (…) Si hay dos, tres o más listas, al ir divididos vamos a ser menos de los que no quieren un estado social de derecho”, dijo.

Vidal puntualizó que “desde ayer si no escuchas la demanda ciudadana por la unidad, habría que cerrar la puerta no más, apagar la luz“.